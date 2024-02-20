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Путин сообщил, что ему докладывали о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки

По словам президента, командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, когда уже шло бегство украинских войск из населенного пункта.
Сергей Лебедев 2024-02-20 18:46:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российскому президенту Владимиру Путину докладывали о хаотичном бегстве украинских националистов из Авдеевки. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Как мне докладывал позавчера Андрей Николаевич, часов в 6-7 утра противник начал хаотичный отход из этого населенного пункта», - отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, когда уже шло бегство украинских войск из населенного пункта.

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