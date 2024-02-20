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В Хабаровском крае завершили проходку Дуссе-Алиньского тоннеля на БАМ

Длина Дуссе-Алиньского тоннеля, благодаря которому увеличится пропускная способность Байкало-Амурской магистрали в сторону дальневосточных портов, составляет почти два километра.
Максим Крюков 2024-02-20 22:36:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Знаковое событие в рамках модернизации Байкало-Амурской магистрали - в Хабаровском крае завершили проходку нового Дуссе-Алиньского тоннеля. Сегодня строители провели сбойку (подземная горная выработка в шахтах, метрополитенах, соединяющая две близко расположенные выработки. - Прим. ред.) - через горный хребет с разных сторон они шли навстречу друг другу и встретились в середине.

Длина нового тоннеля - почти два километра. Движение по нему после всех отдельных работ планируют открыть в конце года. Это снимет ограничения по скорости, которые надо было соблюдать на старой ветке.

Кроме того, значительно увеличится пропускная способность БАМа в сторону дальневосточных портов.

В этом году Байкало-Амурская магистраль отмечает 50-летие. Новый Дуссе-Алиньский тоннель - это один из важнейших проектов на БАМе и часть большой программы по развитию инфраструктуры сети железных дорог на востоке страны.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая должна соединить Ханты-Мансийский автономный округ с Байкало-Амурской магистралью. Доклад главе государства должен быть представлен до 1 марта 2024 года.

#Хабаровский край #строительство #БАМ #Байкало-Амурская магистраль #Дуссе-Алиньский тоннель #проходка
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