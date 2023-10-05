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Путин поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железной дороги

Владимир Рубанов
11:47 05.10.2023
СевСиб должен соединить Ханты-Мансийский автономный округ с Байкало-Амурской магистралью (БАМ).
Путин поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железной дороги
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля. Доклад главе государства должен быть представлен до 1 марта 2024 года.

Правительство должно обсудить этот проект с властями Кемеровской области, Российской академией наук и «Российскими железными дорогами». Северо-Сибирская железнодорожная магистраль (СевСиб) должна соединить Ханты-Мансийский автономный округ с Байкало-Амурской магистралью (БАМ).

Кроме того, президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года. Они касаются развития инфраструктуры Байкало-Амурской, Транссибирской железнодорожных магистралей и Западно-Сибирской железной дороги.

Ранее Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной ж/д магистрали до Адлера, Донецка и Луганска. А диаметры наземного метро Москвы предполагается продлить до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах.

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