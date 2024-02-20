Президент Республики Сербской Додик прибыл с рабочим визитом в Казань

Президент Республики Сербской Милорад Додик прилетел в Казань с рабочим визитом, сообщает телеканал ATVBL.

Главу РС в аэропорту встретил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Шафигуллин.

Додика по прилете в столицу Татарстана ожидала торжественная церемония с традиционными обычаями, отмечает телеканал.

Глава республики ранее заявлял, что отношения между Республикой Сербской и Россией стабильны, полны взаимного уважения и крепки. Он также поддержал политику Москвы и отметил, что только Россия способна сдержать «уродливую либеральную систему Запада». По словам Додика, западные страны ультимативно навязывают свои интересы и ценности другим государствам.