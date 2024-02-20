Шойгу заявил, что почти 540 тысяч человек заключили контракт с Минобороны

Почти 540 тысяч человек подписали контракт с Министерством обороны России в 2023 году. Об этом заявил генерал армии Сергей Шойгу.

«Это позволило нам создать две резервные армии, шесть дивизий», - сказал он в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

Сегодня это обученные профессиональные войска, которые представляют серьезную силу, отметил глава российского оборонного ведомства. Он добавил, что в этом году контракт заключили уже 50 тысяч человек, «и люди продолжают идти».

Глава МО РФ также рассказал, что почти 1 800 человек вернулись в зону спецоперации после четвертого ранения.

В начале февраля Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин посетили городской пункт отбора на службу по контракту в ВС РФ. В Минобороны России отметили, что оснащение данного пункта отбора позволяет провести обследования в течение нескольких часов в режиме одного окна.