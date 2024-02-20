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Шойгу: против России работает 260 спутников стран, поддерживающих Украину

Об этом заявил министр обороны в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.
Сергей Лебедев 2024-02-20 20:47:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Против России в онлайн-режиме работают 260 спутников стран, поддерживающих Украину. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову. По словам руководителя военного ведомства, спутники передают информацию о передвижении и многих других вещах.

«Только натовских спутников работает 67. Специальных спутников, по разведке», - уточнил министр обороны.

По словам руководителя военного ведомства, западные спутники передают информацию о передвижении и многих других вещах.

Напомним, ранее Сергей Шойгу отметил, что провал контрнаступления Киева показал, что военная наука Запада не достигла вершин.

#Министерство обороны #Сергей Шойгу #Украина #НАТО #спутники #МО РФ #данные
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