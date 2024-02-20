Шойгу: против России работает 260 спутников стран, поддерживающих Украину

Против России в онлайн-режиме работают 260 спутников стран, поддерживающих Украину. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову. По словам руководителя военного ведомства, спутники передают информацию о передвижении и многих других вещах.

«Только натовских спутников работает 67. Специальных спутников, по разведке», - уточнил министр обороны.

По словам руководителя военного ведомства, западные спутники передают информацию о передвижении и многих других вещах.

Напомним, ранее Сергей Шойгу отметил, что провал контрнаступления Киева показал, что военная наука Запада не достигла вершин.