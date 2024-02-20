Шойгу заявил, что ВС РФ зачистили Крынки в Херсонской области от боевиков ВСУ

Вооруженные силы России зачистили от украинских боевиков село Крынки в Херсонской области. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая прошла в Кремле.

Украинские националисты пытались закрепиться в населенном пункте, который расположен на левом берегу Днепра и находится под контролем российских войск.

В ходе «Итогов года» в конце декабря 2023 года глава Российского государства констатировал, что боевики попали в огневой мешок в районе Крынок. Он добавил, что неприятель теряет там не просто военнослужащих, а элиту, штурмовые отряды, и российской стороне выгодно, чтобы ВСУ посылали живую силу на убой.