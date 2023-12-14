Путин заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в районе Крынок

Начальник Генштаба Валерий Герасимов порекомендовал президенту не спешить выдавливать противника из Крынок, чтобы те теряли побольше боевиков.

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Президент России Владимир Путин констатировал, что ВСУ попали в огневой мешок в районе Крынок в Херсонской области. Он сказал это на подведении итогов года в Гостином дворе в Москве.

«Я даже не знаю, зачем это делают. Пихают своих людей на истребление» - сказал президент.

Глава государства пояснил, что российской стороне выгодно, чтобы противник посылал свой личный состав на убой, в связи с чем решено было освободить небольшой плацдарм и уничтожать лучших бойцов ВСУ.