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Экономист Бунич: закон о самозапрете на кредиты поможет в борьбе с мошенниками

Эксперт считает, что нужно провести ознакомительную кампанию, чтобы больше россиян знали о возможности дополнительно защитить себя.
Сергей Лебедев 2024-02-20 18:14:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Закон о праве заемщика устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа сильно упростит работу по предотвращению банковских мошенничеств и экономических преступлений. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. 

«Если таких людей будет много, то это сильно упростит работу по предотвращению банковских мошенничеств и экономических преступлений такого рода. Поэтому я думаю, что это очень хорошо. Это дает возможность людям защититься и упрощает контроль», - сказал эксперт.

По его словам, было бы хорошо провести ознакомительную кампанию, чтобы больше россиян знали о возможности дополнительно защитить себя.

Напомним, сегодня в Государственной думе России приняли закон о самозапрете на выдачу кредитов. Он начнет действовать с марта следующего года.

Отмечается, что установить и снять ограничение можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ.

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