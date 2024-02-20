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Путин обратится к Федеральному собранию РФ с посланием 29 февраля

Обращение президента проводится каждый год, в 2023 году оно состоялось в среду, 21 февраля.
Елизавета Кондрикова 2024-02-20 10:19:01
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с посланием в четверг, 29 февраля. Анонс мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.

Ожидается, что при обращении, как и раньше, будут присутствовать сенаторы и депутаты Госдумы, представители крупнейших СМИ, главы Конституционного и Верховного судов и другие российские политические и общественные деятели.

Обращение президента проводится ежегодно и затрагивает общее положение в стране, основные направления внутренней и внешней политики. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовка послания уже ведется

В прошлом году оно традиционно состоялось в среду, 21 февраля. Исключением стал 2022 год, что объяснялось подписанием в феврале указов о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами и началом специальной военной операции.

 

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