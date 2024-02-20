Путин обратится к Федеральному собранию РФ с посланием 29 февраля

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с посланием в четверг, 29 февраля. Анонс мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.

Ожидается, что при обращении, как и раньше, будут присутствовать сенаторы и депутаты Госдумы, представители крупнейших СМИ, главы Конституционного и Верховного судов и другие российские политические и общественные деятели.

Обращение президента проводится ежегодно и затрагивает общее положение в стране, основные направления внутренней и внешней политики. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовка послания уже ведется.

В прошлом году оно традиционно состоялось в среду, 21 февраля. Исключением стал 2022 год, что объяснялось подписанием в феврале указов о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами и началом специальной военной операции.