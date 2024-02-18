Путин: Россия обойдется без стран Европы, не желающих закупать российский газ

Европейские страны должны самостоятельно решить, брать им российский газ или нет, Россия же обойдется и без них. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Президент отметил, что экономики европейских стран начали терять конкурентоспособность после отказа от российских энергоресурсов. Он также подчеркнул, что Россия никак не ограничивает страны в покупке нефти и газа у РФ.

«Видимо, европейцы рассчитывали, что отказ от нашего газа развалит нас быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но эти процессы начали наступать: промышленность убегает из стран. Мы же справляемся. Конечно, мы получали больше денег, когда продавали, но мы становимся более независимыми. Пусть сами решают: если им нужно, пусть берут, если нет - мы обойдемся», - подытожил Путин.

Ранее Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину о причинах мирового ажиотажа, связанного с его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер предположил, что западный зритель хотел получить альтернативную точку зрения по у президента России и узнать правду.