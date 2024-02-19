Эксперт Правосудов: транзит газа из РФ в Европу может пойти через восток Украины

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов предложил сценарий, при котором Европа сможет продолжить получать российский газ транзитом через территорию Украины.

Напомним, в конце этого года прекратит свое действие договор на транзит сырья из РФ в Европу через территорию Украины. Официально о переговорах по его продлению неизвестно.

«Украина говорит: "Нам не хочется продлевать транзитный контракт". Но при этом подразумевается, что если австрийцы перенесут точки сдачи этого газа с западных границ Украины на восточную часть страны, то "Нафтогаз" и украинские власти ничего против иметь не будут», - сказал Правосудов в разговоре со «Звездой».

Он отметил, что «для России это будет даже легче», потому что сейчас за транзит газа через территорию Украины платит «Газпром» и все риски лежат на российской компании, которая обязана отдать газ австрийцам на западной границе Украины.

«Соответственно, если австрийцы сами будут за это отвечать, сами будут платить Украине, то "Газпрому" от этого будет даже легче. Думаю, дело закончится именно таким образом», - предположил собеседник телеканала.

Эксперт также объяснил, что Австрия традиционно была крупнейшим хабом по распределению российского газа.

«Через Украину газ приходил в Словакию, дальше - в Австрию, там было крупное подземное хранилище. Потом трубы шли в Италию, Германию, Францию. Крупнейшие европейские рынки запитывались через Австрию», - добавил он.

По словам Правосудова, австрийцев полностью устраивают условия соглашения, которое заключено с Москвой до 2040 года, по транзиту российского сырья, и Вена не видит причин для приостановки сделки.