Первый человек с чипом в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли

Американский предприниматель Илон Маск рассказал о первом пациенте с чипом, который смог управлять мышью силой мысли, сообщает Reuters. Маск является создателем стартапа, который занимается нейротехнологиями.

Как утверждается, пациенту после импланта, который был установлен в мозг, удалось полностью восстановиться, теперь он может управлять компьютерной мышью - только не рукой, а с помощью мыслительного процесса, пишет RT.

«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел, без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно. Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», - приводятся слова Маска.

Бизнесмен заявил, что в настоящий момент компания стремится добиться, чтобы участник испытаний смог нажать на кнопку мыши как можно больше раз.

О том, что компания Маска вживила первый имплант в мозг человека, стало известно в конце января. Тогда сообщалось, что операция прошла удачно, восстановление проходит успешно.