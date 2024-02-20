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В Москве эвакуировали посетителей Никулинского суда

Посетителей Никулинского суда эвакуировали после срабатывания сигнала пожарной тревоги.
Ян Брацкий 2024-02-20 14:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожарная сигнализация сработала в Никулинском суде. В тот момент там проходило заседание по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Присутствующих в здании оперативно эвакуировали на улицу, причина срабатывания сигнализации не установлена.

На опубликованных кадрах видно, как посетители суда сначала спускаются по лестнице, а после выходят на улицу. Судебные приставы просят их отойти за территорию суда.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой было возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Деньги были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По уголовному делу проходят еще двое человек. 

#эвакуация #наш эксклюзив #сигнализация #Никулинский суд #Марина Ракова
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