В Москве эвакуировали посетителей Никулинского суда

Пожарная сигнализация сработала в Никулинском суде. В тот момент там проходило заседание по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Присутствующих в здании оперативно эвакуировали на улицу, причина срабатывания сигнализации не установлена.

На опубликованных кадрах видно, как посетители суда сначала спускаются по лестнице, а после выходят на улицу. Судебные приставы просят их отойти за территорию суда.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой было возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Деньги были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По уголовному делу проходят еще двое человек.