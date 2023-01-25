В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Окончено расследование дела о мошенничестве в отношении экс-замминистра просвещения Раковой

Сергей Лебедев
15:09 25.01.2023
По уголовному делу также проходит ректор Шанинки Сергей Зуев.
Окончено расследование дела о мошенничестве в отношении экс-замминистра просвещения Раковой
© Фото: edu.gov.ru, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, а также экс-сотрудников «Фонда новых форм развития образования» Евгения Зака, Максима Инкина и других лиц. Их обвиняют в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, фигуранты уголовного дела активно сотрудничали со следствием. Они также признали свою вину и выразили готовность погасить причиненный ущерб.

Отмечается, что уголовное дело уже направлено в прокуратуру Москвы. Там должны утвердить обвинительное заключение.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-замглавы Минпросвещения, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) было возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Деньги были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:29 В стране и мире
Видео
В Махачкале объявили план «Перехват» из-за стрелявшего из дробовика мужчины
16:12 В стране и мире
Шольц заявил, что НАТО ни сейчас, ни в будущем не будет вводить бесполетную зону на Украине
16:07 В стране и мире
Дипломат Гаврилов заявил, что РФ готова к жесткому ответу, если Украине поставят оружие для ударов в глубине России
15:51 В стране и мире
Фигурантку дела о мошенничестве Ракову трудоустроили в АСИ
15:23 В стране и мире
Видео
Студент - участник СВО из ЛНР поблагодарил Путина за демобилизацию студентов республики
Популярное
Песков заявил о правильном компьютерном оборудовании Путина
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.