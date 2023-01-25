Окончено расследование дела о мошенничестве в отношении экс-замминистра просвещения Раковой

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Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, а также экс-сотрудников «Фонда новых форм развития образования» Евгения Зака, Максима Инкина и других лиц. Их обвиняют в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, фигуранты уголовного дела активно сотрудничали со следствием. Они также признали свою вину и выразили готовность погасить причиненный ущерб.

Отмечается, что уголовное дело уже направлено в прокуратуру Москвы. Там должны утвердить обвинительное заключение.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-замглавы Минпросвещения, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) было возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Деньги были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года».