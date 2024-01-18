НАТО проведет крупнейшие военные учения у российских границ

На следующей неделе НАТО проведет крупнейшие военные учения Steadfast Defender 2024, в которых будет задействовано около 90 тысяч военнослужащих. Мероприятия будут проходить на территориях Балтии, Германии, Польши, Норвегии и Румынии, сообщает главнокомандующий силами Североатлантического альянса Крис Криволи.

«Учения Steadfast Defender 2024 продемонстрируют способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей североатлантического союза для укрепления обороны Европы», - цитирует 360 слова Криволи.

В учениях, которые будут идти до мая 2024 года, задействуют более 50 кораблей и 80 истребителей, вертолеты, БПЛА и боевые машины, включая танки. К военным альянса присоединятся шведы, которые официально еще не числятся в НАТО.

Настолько же крупные военные мероприятия последний раз НАТО проводила в 1988 году, отмечают журналисты 360. В них участвовало 125 тысяч военнослужащих.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что западные страны стремятся создать все большее число горячих точек вблизи российских границ. Он отметил, что Запад наращивает военное присутствие в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье.