В Госдуме обсуждают закон о запрете рекламироваться у иноагентов

В Государственной думе РФ обсуждают законопроект, запрещающий россиянам и отечественным компания размещать рекламу у иностранных агентов. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», - написал он в Telegram.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации и призывы к деятельности против безопасности нашей страны.

Наказывать будут и тех, кто поддерживает и призывает вводить санкции против России. Кроме того, парламентарии предложили лишать виновных почетных званий и госнаград.