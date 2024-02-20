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Альтштейн рассказал, могут ли новые вакцины вызывать миокардит

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, доказать взаимосвязь вакцинации и осложнений очень трудно.
Ян Брацкий 2024-02-20 13:35:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Современные вакцины, производимые западными фармакологическими компаниями в период пандемии коронавируса, имеют такие же осложнения, как и вакцины прошлых лет. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Речь идет о векторных и мРНК-вакцинах, уточнил он. Ранее исследователи предположили, что мРНК-вакцины могут быть причиной сердечно-сосудистых и неврологических осложнений у привитых.

«В общем, они вызывают примерно такие же осложнения, как и вакцины предыдущих лет. Из более тяжелого были миокардиты. Они возникают после различных заболеваний, в том числе после ковида. Что касается поствакцинальных миокардитов, то примерно на уровне одного случая на 10 тысяч привитых. В подавляющем случае они проходят легко и до 95% самопроизвольно вылечиваются. Были выявлены и тяжелые случаи. Связать это с вакцинацией сложно», - рассказал Альтштейн.

Ранее эксперты исследовательского центра Global Vaccine Data Network опубликовали данные обследования 99 миллионов привитых из восьми стран. Выяснилось, что у привитых вакцинами Pfizer, BioTech, Moderna чаще выявляли миокардит, тромбоз и синдром Гийена - Барре после вакцинации векторными препаратами Vaxzevria и AstraZeneca.

#вакцинация #ковид #осложнения #Альтштейн #миокардит #мРНК-вакцина
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