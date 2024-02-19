Западные вакцины от коронавируса могут повысить риски заболеваний сердца

МРНК-вакцины от коронавируса могут быть причиной повышенных рисков сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра Global Vaccine Data Network. Ученые изучили данные 99 миллионов привитых из восьми стран.

Выяснилось, что у тех, кому ввели вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna, чаще выявляли миокардит. Также выявили увеличенное количество случаев тромбоза венозного синуса головного мозга и синдрома Гийена - Барре после вакцинации векторным препаратом Vaxzevria от AstraZeneca.

Кроме того, после введения векторной вакцины обнаружили повышенные риски поперечного миелита, а после обоих типов препаратов - острого рассеянного энцефаломиелита.

Напомним, несколько лет назад в комитете по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам заявляли о риске развития болезней сердца после вакцинации Pfizer и Moderna.