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Песков сообщил о подготовке Путиным послания Федеральному собранию

Пресс-секретарь подчеркнул, что сроки проведения будут своевременно оглашены.
Никита Черненко 2024-02-13 12:41:01
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Президент России Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию РФ, о его сроках проведения своевременно сообщат. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что перед обращением Кремль откроет аккредитацию СМИ. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил в ходе заседания думской фракции, что Путин может обратиться к Федеральному собранию в конце февраля.  

«Действительно, ведется подготовка к посланию президента Федеральному собранию. Сроки мы сообщим вам своевременно, также и откроем своевременно аккредитацию для представителей СМИ», - сообщил Песков.

Послание президента России Федеральному собранию - это ежегодное обращение главы страны к парламенту. Это программный политико-правовой документ, в котором выражается видение президента ближайшей перспективы стратегических направлений развития России.

#Владимир Путин #Федеральное собрание #Дмитрий Песков #обращение #пресс-секретарь президента
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