Песков сообщил о подготовке Путиным послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию РФ, о его сроках проведения своевременно сообщат. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что перед обращением Кремль откроет аккредитацию СМИ. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил в ходе заседания думской фракции, что Путин может обратиться к Федеральному собранию в конце февраля.

«Действительно, ведется подготовка к посланию президента Федеральному собранию. Сроки мы сообщим вам своевременно, также и откроем своевременно аккредитацию для представителей СМИ», - сообщил Песков.

Послание президента России Федеральному собранию - это ежегодное обращение главы страны к парламенту. Это программный политико-правовой документ, в котором выражается видение президента ближайшей перспективы стратегических направлений развития России.