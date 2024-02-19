На Украине планируют продать 691 российский актив, попавший под санкции

В Киеве планируют продать российские активы, попавшие под санкции на Украине, всего речь идет о 691 активе. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль в рамках конференции по восстановлению Украины в Токио.

«Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691 таким активом», - сказал Коваль в своем выступлении.

Он не уточнил, какие конкретно активы имеются в виду, однако добавил, что средства от их продажи будут направлены на восстановление страны.

На прошлой неделе стало также известно о планах Киева выпустить «репарационные» облигации, которые планируется обеспечить исками к России. С помощью подобных денежных компенсаций, на которые надеются на Украине, планируется выручить 300 миллиардов долларов.