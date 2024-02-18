Метель в Москве побила рекорд 1966 года и «закрыла» норму по осадкам февраля

Москва досрочно выполнила февральскую норму по количеству осадков после мощного снегопада, обрушившегося на столицу в ночь с 17 на 18 февраля. Сугробы в Москве достигли рекордной для этого дня высоты в 67 см, побив прежнее погодное достижение, державшееся с 1966 года. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«После обильных ночных снегопадов сугробы в Москве поросли на 5 см. На ВДНХ высота снежного покрова в 9 утра составила 67 см. Это в 1,7 раза выше нормы. В Тушино еще выше: 73 см. Рекорд для 18 февраля по снегу держался с 1966 года, когда в Москве были сугробы в 65 см. Сегодня рекорд пал, и новые сугробы превышает прежние на 2 см», - пояснил Тишковец.

Он отметил, что февраль в этом году в Москве слишком снежный, и столица уже выполнила месячную норму по осадкам.

«На ВДНХ за месяц 44,8 мм осадков, а норма февраля 44 мм. На других станциях норма перевыполнена на 20-25%», - добавил Тишковец.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве прекратиться только к утру понедельника.

«В понедельник распогодится, подморозит, под утро температура в столице понизится до -6...-9 , в Подмосковье -5...-10, местами -10...-15. Днем в районе 3-...-6, по области от -2 до -7. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, показатели барометров будут расти и составит 756 мм ртутного столба», - рассказал Тишковец.

По данным «Фобос», с 19 до 21 февраля погода в Москве будет «умеренно холодной», а на 22-25 февраля «ожидается очередная оттепель».