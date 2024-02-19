Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник (БПЛА) ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, попытка террористической атаки противника произошла примерно в 07.30 в понедельник, 19 февраля, она была пресечена дежурными средствами ПВО.

В выходные сообщалось о 18 сбитых украинских БПЛА в небе над областью. Всего в ночь на 17 февраля были перехвачены 33 вражеских дрона в пяти областях России.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.