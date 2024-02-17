Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над пятью областями РФ

Силы ПВО России сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится заявлении.

Министерство обороны России отмечает, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями Белгородской области четыре беспилотника, над Воронежской -4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.

Ранее губернаторы Брянской, Калужской и Воронежской областей сообщили об уничтожении 14 беспилотных летательных аппаратов над регионами. Отмечалось, что пострадавших и разрушений нет.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.