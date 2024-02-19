В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины

Видеообращение Владимира Зеленского не покажут на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, сообщили модераторы конференции, сославшись на решение «украинской стороны».

«Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», - цитирует РИА Новости слова модераторов мероприятия.

Конференция проходит в Токио, где с визитом находится украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В ней принимают участие около 300 представителей бизнеса обеих стран.

Ожидается, что в ходе конференции страны обменяются меморандумами о сотрудничестве и будут определены конкретные направления для сотрудничества. Мероприятие будет также включать в себя экономическую сессию с участием японских и украинских чиновников, а также секцию «Женщины, мир, безопасность».

Напомним, ранее стало известно о намерении Токио передать Киеву около 106 миллиардов долларов, окончательное решение о передаче гранта будет принято на конференции. Средства планируется направить на разминирование территорий, развитие сельского хозяйства, улучшение гуманитарной ситуации и другие сферы.