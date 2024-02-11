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Япония намерена передать Украине $106 млн на восстановление

Решение о выделении денег примут на конференции по восстановлению Украины.
Сергей Лебедев 2024-02-11 13:44:01
© Фото: Michael Weber, imageBROKER.com, Global Look Press

Японское правительство намерено выделить Киеву около 106 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters. Решение о гранте может быть принято на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Токио 19 февраля.

Отмечается, что деньги должны быть направлены на разминирование территорий, развитие сельского хозяйства и новых видов производств , улучшение гуманитарной ситуации, восстановление инфраструктуры и другие сферы.

Предполагается, что на конференции подпишут более 20 документов на тему двустороннего взаимодействия, пишет Kyodo.

На данный момент Япония уже оказала Украине поддержку на 7,6 миллиарда долларов.

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