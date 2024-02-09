Зенитчик рассказал, что носит с собой письмо школьницы из Оренбургской области

Начальник расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Тринадцатый прочитал письмо со словами поддержки от школьницы из Оренбургской области.

«Есть письмо одно, которое мне пришло. Его написала девочка из Оренбургской области. Зовут ее Альсея Асагалеева. Она написала пожелание солдату. Альсея, твое письмо мы получили. Спасибо тебе большое за твою поддержку! Я ношу его с собой. Оно запало мне в душу, так сказать», - поделился мужчина.

Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожает беспилотники-разведчики ВСУ на Купянском направлении. Министерство обороны РФ продемонстрировало видеоработы зенитчиков. На опубликованных кадрах видно, как расчет сканирует небо и пускает ракеты. На записи также показано, что происходит внутри комплекса.

В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА и пустил ракеты на уничтожение. Сбитые беспилотники использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ.

«Тор-М2» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а для стрельбы с места ему требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.