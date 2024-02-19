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Минобороны показало новые кадры с подбитой техникой ВСУ в пригородах Авдеевки

В беспорядочном бегстве украинские боевики бросали технику на обочинах, во дворах и посреди дорог.
2024-02-19 06:42:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Новые кадры брошенной на обочинах дорог военной техники в пригородах Авдеевки опубликованы Минобороны Российской Федерации. Здесь боевики спешно отступали и в беспорядочном бегстве бросали бронетехнику и раненых под ударам российских войск.

Выбраться живыми из охваченной боями Авдеевки удалось только разрозненным формированиям украинских боевиков. Сейчас бойцы ВС РФ проводят зачистку населенного пункта и пригородных районов.

Президент России Владимир Путин узнал о полном освобождении Авдеевки утром 17 февраля, всего он заслушал три доклада о ходе операции в городе. С первым докладом Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выступили в 4 утра 17 февраля. Следующий доклад был заслушан в 11 утра, о полном завершении операции президенту сообщили после обеда.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #Авдеевка #СВО
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