Минобороны показало новые кадры с подбитой техникой ВСУ в пригородах Авдеевки

Новые кадры брошенной на обочинах дорог военной техники в пригородах Авдеевки опубликованы Минобороны Российской Федерации. Здесь боевики спешно отступали и в беспорядочном бегстве бросали бронетехнику и раненых под ударам российских войск.

Выбраться живыми из охваченной боями Авдеевки удалось только разрозненным формированиям украинских боевиков. Сейчас бойцы ВС РФ проводят зачистку населенного пункта и пригородных районов.

Президент России Владимир Путин узнал о полном освобождении Авдеевки утром 17 февраля, всего он заслушал три доклада о ходе операции в городе. С первым докладом Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выступили в 4 утра 17 февраля. Следующий доклад был заслушан в 11 утра, о полном завершении операции президенту сообщили после обеда.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.