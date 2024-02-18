Песков рассказал о работе Путина во время операции по освобождению Авдеевки

Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывали о ходе операции по освобождению Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Первый доклад был зачитан в 4 утра, когда операция близилась к завершению. Второй доклад озвучен в 11 утра.

«В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», - отметил Песков.

В обеденное время Путину озвучили третий доклад, в ходе которого Шойгу и Герасимов заявили о полном завершении операции и взятии города под контроль российских войск.

Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике был полностью взят под контроль российскими войсками. Об этом заявил Сергей Шойгу в своем докладе Владимиру Путину 17 февраля. Город контролирует группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1 500 человек и приняли решение спешно покинуть населенный пункт, бросив оружие и технику.