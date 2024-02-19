МО показало сброс Су-34 фугасных бомб с УМПК на Купянском направлении

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил уничтожил пункт управления противника на Купянском направлении. Минобороны России показало кадры боевой работы экипажа.

Летчики получили данные с координатами командного пункта и бронетехники ВСУ. Экипаж сбросил на цель фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Позже разведка доложила, что бомбардировщик уничтожил личный состав противника, укрепленные позиции, командный пункт и технику украинских боевиков. Су-34 после этого успешно вернулся на аэродром базирования.

Универсальный модуль планирования и коррекции позволяет экипажу работать фугасными авиабомбами, не входя в зону поражения ПВО противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.