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Bild: в ФРГ проверят раскрытие гостайны при строительстве «Северного потока - 2»

Сотрудники Горного ведомства опубликовали на своем сайте разрешение на планирование трубопровода, на одной странице которого содержалась информация под грифом «секретно».
Ирина Егорова 2024-02-19 02:50:01
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress

Генеральная прокуратура ФРГ проверит возможное раскрытие государственной тайны при планировании газопровода «Северный поток – 2», сообщает немецкая газета Bild.

Издание пишет, что в январе 2018 года Горное ведомство города Штральзунда опубликовало на своем официальном сайте разрешение на планирование данного трубопровода, но на 556-й странице документа содержалась информация министерства обороны ФРГ под грифом «секретно». Там говорилось, предположительно, о районах действия подводных лодок НАТО. В немецком оборонном ведомстве расценили, что имея данные сведения, можно сделать выводы о возможностях проведения военных операций. 

В отношении сотрудников Горного ведомства началась проверка - им может грозить до пяти лет лишения свободы за раскрытие гостайны. 

Напомним, что шведская прокуратура объявила о прекращении расследования дела о подрывах газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые произошли 26 сентября 2022 года. Следствие не выявило «ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, которое произошло в международных водах».

Сейчас дело по «Севпотокам» находится на расследовании Германии. Ранее Песков говорил что «интересно, как власти ФРГ подойдут к расследованию», так как Германия после взрыва на нитках газопровода потеряла важнейший актив и компании лишились рентабельности.

Подводный подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошел 26 сентября 2022 года. В рамках «Итогов года» президент РФ Владимир Путин заявил, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Вашингтон. 

#расследование #северный поток-2 #Германия #ФРГ #гостайна
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