«Маэстро» рассказал, как ВС РФ пленили одного из командиров «Азова»* в Авдеевке

Заместитель начальника штаба с позывным «Маэстро», который принимал участие в штурме Авдеевки, рассказал, как российские военнослужащие эвакуировали из города мирных жителей.

«Самая главная цель - это освободить от нацистов мирных граждан, наши земли. После штурма Авдеевки появилось осознание, что мы идем в правильном направлении. Очень много мирных людей отсюда вывели. Они благодарили нас, плакали, говорили спасибо. Мы относились к ним с пониманием. Дальше задачи - идти вперед, только вперед», - сказал он в беседе со «Звездой».

Собеседник телеканала также рассказал, как наши военнослужащие брали в плен командира роты 1-го стрелкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, который был сформирован на основе националистического батальона «Азов»* (запрещенная в РФ организация).

«При зачистке здания голосом подал, что сдается. Вел себя трусливо, боялся. Говорил: "дайте мне последнюю сигарету выкурить". Мы его успокаивали и говорили, что никто не собирается его убивать. Он говорил, что никого не убивал. Но видео есть, где они кричат, что будут убивать всех. Веры нет их словам, это просто нелюди», - поделился боец.

Пленный украинский командир 1-го стрелкового батальона 3-й ОШБР рассказал о канадских наемниках в рядах националистов. Со слов офицера, перед батальоном стояла задача вклиниться в боевые порядки российских войск и рассечь их. Но в итоге боевики попали в окружение.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.