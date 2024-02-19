Любое мирное урегулирование украинского конфликта потребует значительных территориальных уступок со стороны Киева, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Украине потребуется мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта.

39-летний Вэнс зарекомендовал себя в конгрессе США как один из самых яростных противников помощи Украине. Теперь он «принес это послание в Европу», пишет Politico.

«Существует реальная нехватка стратегической ясности относительно того, чего мы должны достичь», - сказал он.

Сенатор добавил, что разговоры, которые он провел на конференции, не изменили его мнение о том, что США необходимо отступить, а не участвовать в усилиях Украины по противостоянию с Россией.

Даже если палата представителей США в конечном итоге одобрит застопорившийся пакет помощи, «это не меняет фундаментальных фактов», сказал Вэнс. По его словам, Штаты ограничены в боеприпасах, которые можно отправить Украине, а Киев ограничен с точки зрения людских ресурсов.

На Мюнхенской конференции такие разговоры запрещены, поскольку Украина пытается добиться увеличения количества артиллерии у своих западных союзников, пишет издание. На десятках встреч за закрытыми дверями украинские официальные лица заявляли, что им отчаянно нужно больше оружия - особенно крылатые ракеты Taurus и ракеты большой дальности ATACMS.