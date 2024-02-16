Байден признал невозможность помочь Украине без одобрения конгресса

Американский президент Джо Байден прокомментировал ситуацию с «подвисшим» решением сената о выделении ВСУ 60 млрд долларов. Байден ответил категорично «нет» на вопрос журналистов о возможности отправить на Украину эти деньги без утверждения законопроекта в палате представителей.

«Самое время им вмешаться. Уйти на каникулы на две недели. На две недели! Они ушли. На две недели! О чем они думают? Боже мой! Какая нелепица», - приводит РИА Новости слова Байдена.

Напомним, что 13 февраля Сенат США принял решение о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере 60 млрд долларов: дальнейшие поставки оружия и боеприпасов ВСУ поддержали 70 сенаторов при 29 голосах против.

Но получит ли Украина эти деньги, еще вопрос, так как законопроект еще не прошел слушания в палате представителей, где сильны позиции республиканцев, выступающих против финансирования ВСУ. Нижняя палата Конгресса США по сути заблокировала этот законопроект, объявив о каникулах до 28 февраля.