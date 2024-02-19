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Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель»

Сроки реализации программ планируется продлить до 2030 года.
Сергей Лебедев 2024-02-19 20:31:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поручил продлить сроки реализации программ «Земский фельдшер», «Земский доктор» и «Земский учитель» до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поручении отмечается, что доклад по теме правительство должно представить до 25 сентября и до 20 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, глава государства также поручил кабмину проработать предоставление социальной поддержки многодетным отцам.

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