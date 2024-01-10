МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин порадовался, что в России становится модным иметь много детей

Президент также отметил важность государственной поддержки, оказываемой многодетным семьям России.
Елизавета Кондрикова 2024-01-10 13:45:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин выразил радость в связи с появлением в стране моды на несколько детей в семье и подчеркнул важность государственной поддержки многодетным семьям.

«Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем, радует то, что у нас становится модным иметь много детей», - сказал президент в рамках своей рабочей поездки на Чукотку, отвечая на вопрос многодетного отца.

Путин также привел результаты опросов, в соответствии с которыми в 2022 году 60% мужчин и 70% женщин хотели бы иметь двух или более детей.

В настоящее время президент находится с визитом в Анадыре, где он провел встречу с представителями общественности города. В ходе беседы Путин также поддержал идею освобождения многодетных семей Дальнего Востока от налога на единственное жилье, выразив убежденность, что это не станет трудностью для федерального бюджета.

 

#Россия #Владимир Путин #Дальний Восток #анадырь #многодетные семьи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»