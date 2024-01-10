Путин порадовался, что в России становится модным иметь много детей

Президент России Владимир Путин выразил радость в связи с появлением в стране моды на несколько детей в семье и подчеркнул важность государственной поддержки многодетным семьям.

«Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем, радует то, что у нас становится модным иметь много детей», - сказал президент в рамках своей рабочей поездки на Чукотку, отвечая на вопрос многодетного отца.

Путин также привел результаты опросов, в соответствии с которыми в 2022 году 60% мужчин и 70% женщин хотели бы иметь двух или более детей.

В настоящее время президент находится с визитом в Анадыре, где он провел встречу с представителями общественности города. В ходе беседы Путин также поддержал идею освобождения многодетных семей Дальнего Востока от налога на единственное жилье, выразив убежденность, что это не станет трудностью для федерального бюджета.