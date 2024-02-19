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В Лобне ликвидировали угрозу из-за взрывчатки в легковушке

Власти подмосковной Лобни сообщили, что благодаря четким и слаженным действиям специалистов угроза была ликвидирована.
Максим Крюков 2024-02-19 15:08:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудники силовых структур закончили проверку дома в подмосковной Лобне, где сегодня днем ввели режим террористической опасности. Об этом сообщила временно исполняющая полномочия главы городского округа Анна Кротова, отметив, что угроза была ликвидирована.

«Проверочные мероприятия со стороны силовых структур завершены. Благодаря четким и слаженным действиям специалистов угроза ликвидирована», - передает ее слова телеканал «360».

Кротова добавила, что все жители, которых разместили в пунктах эвакуации, могут вернуться в свои дома. Она также выразила слова благодарности правоохранителям за четко проведенную эвакуацию и жителям, «которые показали пример правильного поведения» в ЧС.

Напомним, сегодня днем в припаркованном возле жилого дома в Лобне автомобиле обнаружили взрывное устройство. В связи с угрозой теракта была проведена эвакуация жителей трех домов по улице Мирной и одного - на улице Дружбы. По данным Telegram-канала SHOT, силовики обезвредили взрывчатку, которая находилась внутри белой легковушки.

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