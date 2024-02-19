ФСБ задержала супругов, причастных к удару ВСУ по больнице Новоайдара

В Луганской Народной Республике задержали двух жителей поселка Новоайдар, передававших украинским спецслужбам сведения о российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ЛНР.

Муж и жена оказались причастными к удару ВСУ по больнице Новоайдара в январе 2023 года, когда погибли 14 человек. В этом они признались на допросе.

По словам задержанных, они передавали сведения своему сыну, а он уже их отправлял украинской разведке.

На задержанных заведено уголовное дело по статье за шпионаж.