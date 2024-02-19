Семидесятилетний житель Авдеевки Петр Журавлев рассказал, как пьяные украинские боевики приходили к нему в дом и воровали открывашки, стаканы и веники.

«Они постоянно пьяные, постоянно с синяками. А я ж один, им куда-то идти надо - они идут ко мне. Они такие мелочные - могут открывашку утащить, стакан пустой, даже веники у меня утащили», - сказал он.

Пенсионер, который в настоящее время находится в больнице в Донецке, также рассказал, как его эвакуировали российские военнослужащие.

«Они сказали: "Дедуля, бери сумку, пошли домой". И ноги уже больные - а я бегом сумку взял, и вот они меня вывели», - поделился Петр Журавлев.

В донецком медучреждении мужчину навестили дочь и внучка, которые два года не могли восстановить с ним связь. По его словам, боевики ВСУ находились неподалеку от его дома с 2014 года. За все это время они разрушили его хозяйство, сам пенсионер получил несколько контузий, не слышит на одно ухо. Он также рассказал, что последние дни были самыми страшными: разъяренные и бессильные националисты огрызались, бомбя немногочисленное мирное население.

Напомним, Авдеевка была полностью освобождена российскими войсками 17 февраля. ВСУ в ходе боев за город потеряли 1 500 человек и приняли решение спешно покинуть населенный пункт, бросив оружие и технику. Освобождение города от украинских националистов позволило отодвинуть линию боевого соприкосновения от Донецка и сделать жизнь его мирных жителей более безопасной.