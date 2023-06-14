Собянин заявил, что москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
Градоначальник назвал строительство этих радиальных веток основной задачей для московского метро на ближайшие годы.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители города определи три цвета для новых линий метро, которые находятся на этапе строительства.
Москвичи выбрали изумрудный цвет для Троицкой линии, графитовый - для Рублево-Архангельской, рубиновый - для Бирюлевской. За эту палитру отдали голоса 56 275 человек.
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