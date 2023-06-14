В стране и мире Собянин заявил, что москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро Анна Назайкина Градоначальник назвал строительство этих радиальных веток основной задачей для московского метро на ближайшие годы. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители города определи три цвета для новых линий метро, которые находятся на этапе строительства. Москвичи выбрали изумрудный цвет для Троицкой линии, графитовый - для Рублево-Архангельской, рубиновый - для Бирюлевской. За эту палитру отдали голоса 56 275 человек. © Официальный сайт мэра Москвы По словам градоначальника, строительство трех радиальных веток является основной задачей для столичной подземки на ближайшие годы. «Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию», - приводит его слова «360». В середине прошлого месяца стало известно, что в Московском метрополитене и на МЦК начали тестировать виртуальную «Тройку». Экспертное мнение и аналитика