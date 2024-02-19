МО РФ: киевский режим планирует подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком

Украинские власти разрабатывают новую тактику ведения боевых действий, которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских сил. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск, которые планируется разместить вдоль дорог на основных транспортных развязках», - заявил Кириллов в ходе брифинга.

Киевский режим рассчитывает подобным образом затруднить продвижение и снизить активность наступательных действий российских войск. Это даст ВСУ время, необходимое для подготовки оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, уточнил генерал-лейтенант.

О планах масштабного применения Киевом токсических веществ свидетельствуют создаваемые на Украине запасы антидотов, противогазов и прочих средств индивидуальной защиты, добавил Кириллов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.