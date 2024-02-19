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МО РФ: США хотят понизить РФ в правах в ОЗХО, сфабриковав нарушения как с Сирией

Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах, уточнили в МО РФ.
2024-02-19 13:25:01
© Фото: Pan Zhi, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: Минобороны России

Вашингтон хочет понизить Москву в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

В ходе брифинга Минобороны России о нарушении Вашингтоном и Киевом требований Конвенции о запрещении химического оружия он напомнил, что ОЗХО подконтрольная Вашингтону и может использоваться американской стороной для сведения политических счетов.

«Несмотря на то что деятельность организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года впервые с момента подписания конвенции Российская Федерация была, по сути, "выдавлена" из состава Исполнительного совета ОЗХО», - сказал он.

Кириллов отметил, что одним из инициаторов разработки конвенции была Россия. Также начальник войск РХБЗ напомнил, что российская сторона уничтожила свои запасы химоружия в сентябре 2017 года.

Ликвидация проходила под контролем ОЗХО и американских инспекторов. Данный факт был подтвержден в ходе 86-й сессии Исполсовета генеральным директором организации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #игорь кириллов #МО РФ #ОЗХО
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