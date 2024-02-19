МО РФ: США хотят понизить РФ в правах в ОЗХО, сфабриковав нарушения как с Сирией

Вашингтон хочет понизить Москву в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

В ходе брифинга Минобороны России о нарушении Вашингтоном и Киевом требований Конвенции о запрещении химического оружия он напомнил, что ОЗХО подконтрольная Вашингтону и может использоваться американской стороной для сведения политических счетов.

«Несмотря на то что деятельность организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года впервые с момента подписания конвенции Российская Федерация была, по сути, "выдавлена" из состава Исполнительного совета ОЗХО», - сказал он.

Кириллов отметил, что одним из инициаторов разработки конвенции была Россия. Также начальник войск РХБЗ напомнил, что российская сторона уничтожила свои запасы химоружия в сентябре 2017 года.

Ликвидация проходила под контролем ОЗХО и американских инспекторов. Данный факт был подтвержден в ходе 86-й сессии Исполсовета генеральным директором организации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.