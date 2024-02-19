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Кириллов: все запасы химоружия РФ уничтожила в 2017 году

США дважды переносили сроки уничтожения своих запасов химоружия, представителей России в состав инспекционных групп не включили.
2024-02-19 13:34:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Все запасы химического оружия Россия уничтожила еще в 2017 году и в условиях тотального контроля со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом на брифинге для журналистов заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Все запасы химического оружия Россия уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно... Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден в ходе 86-й сессии Исполсовета генеральным директором организации», - сказал Кириллов.

США должны были уничтожить свои запасы химоружия еще в 2007 году, но сделали это лишь в 2023 году, дважды перенеся сроки по различным причинам. В состав инспекционных групп представители России включены не были, отметил Кириллов. Между тем США до сих пор хранят оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные массы на своих объектах, сказал он.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #РХБЗ #сша #ОЗХО #химоружие
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