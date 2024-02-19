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К месту удара ВСУ в Макеевке направляются пожарные

В результате обстрела без света остались жители четырех населенных пунктов.
Анна Назайкина 2024-02-19 12:53:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

К месту удара украинских боевиков в Макеевке в Донецкой Народной Республике направляются пожарные, передает корреспондент «Звезды».

Судя по кадрам, там до сих пор полыхает сильный огонь, густой черный дым виден за несколько километров.

Сегодня утром ВСУ обстреляли город, в результате в Червоногвардейском районе были обесточены несколько подстанций.

Кроме того, без электричества остались поселки Крупской, Горького, Первомайский и Карла Маркса.

Предварительно, при обстреле был ранен мужчина 1992 года рождения. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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