К месту удара ВСУ в Макеевке направляются пожарные

К месту удара украинских боевиков в Макеевке в Донецкой Народной Республике направляются пожарные, передает корреспондент «Звезды».

Судя по кадрам, там до сих пор полыхает сильный огонь, густой черный дым виден за несколько километров.

Сегодня утром ВСУ обстреляли город, в результате в Червоногвардейском районе были обесточены несколько подстанций.

Кроме того, без электричества остались поселки Крупской, Горького, Первомайский и Карла Маркса.

Предварительно, при обстреле был ранен мужчина 1992 года рождения. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.