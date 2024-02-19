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ВСУ обстреляли Макеевку, без света остались жители четырех поселков

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.
Анна Назайкина 2024-02-19 12:11:01
© Фото: vmakeevke, Telegram © Видео: vmakeevke, Telegram

Украинские военные обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в Telegram-канале администрации города.

Местных жителей попросили проявить бдительность и не покидать укрытия. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших нет.

После обстрела ВСУ в Червоногвардейском районе остались обесточенными несколько подстанций.

Таким образом, без света остались жители населенных пунктов Крупской, Горького, Первомайский и Карла Маркса.

#ДНР #ВСУ #Обстрел #Макеевка
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