ВСУ обстреляли Макеевку, без света остались жители четырех поселков

Украинские военные обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в Telegram-канале администрации города.

Местных жителей попросили проявить бдительность и не покидать укрытия. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших нет.

После обстрела ВСУ в Червоногвардейском районе остались обесточенными несколько подстанций.

Таким образом, без света остались жители населенных пунктов Крупской, Горького, Первомайский и Карла Маркса.