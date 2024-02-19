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ВСУ обстреляли села Успеновка и Троицкое в Курской области

По данным губернатора, были зафиксированы прилеты на территорию частных домов, владельцам будет оказана помощь в их восстановлении.
Елизавета Кондрикова 2024-02-19 12:25:01
© Фото: gubernator_46, Telegram

ВСУ обстреляли два села в Курской области, Успеновку и Троицкое Кореневского района, удары были осуществлены по территориям частных домовладений. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«В Успеновке зафиксировано 9 прилетов, в Троицком - 2 на территорию частных домовладений», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в селах ведется подомовой обход для выявления всех повреждений. Власти области окажут всем пострадавшим собственникам домов помощь в восстановлении их участков.

В минувшие выходные в области два раза объявляли ракетную опасность, работала система ПВО. Губернатор призывал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами подальше от окон или зайти в ближайшее укрытие при нахождении на улице.

 

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