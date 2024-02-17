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В Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность

Глава региона заявил о начатой системе оповещения населения.
Дарина Криц 2024-02-17 04:45:01
© Фото: Пресс-служба правительства Курской области, РИА Новости

Власти Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность. Губернатор Роман Старовойт сообщил о запущенной системе оповещения населения.

«Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», - приводит его слова «Лайф».

Старовойт призвал население либо укрыться в помещениях, либо зайти в ближайшее укрытие.

Он пояснил, что нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами при нахождении дома и в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге при нахождении на улице.

Также Старовойт заявлял, что в Курской области работает противовоздушная оборона.

#в стране и мире #Курская область #роман старовойт #ракетная опасность
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