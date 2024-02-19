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WSJ: конфликт на Украине привел к росту заказов для оборонной промышленности США

За два года американский военно-промышленный комплекс нарастил производство на 17,5%.
Елизавета Кондрикова 2024-02-19 11:50:01
© Фото: Staff Sgt. Marco Gomez, Keystone Press Agency, Global Look Press

Конфликт на Украине привел к росту числа заказов на оружие и боеприпасы для военно-промышленного комплекса США (ВПК США), что говорит о «хорошем» влиянии украинского кризиса на экономику. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Соответственно, за два года американская оборонная и космическая отрасли нарастили производство на 17,5%, что связано с передачей Пентагоном вооружений Украине, а также усилением европейскими державами своего военного потенциала. За последние несколько лет Европа закупила американские истребители и технику в объеме, сопоставимом с предыдущими двумя десятилетиями.

Уточняется, что конфликт на Украине также продемонстрировал проблемы, которые сохранялись в американском ВПК, в частности, речь идет о скорости производства. Однако в публикации добавили, что «урок был усвоен».

Ранее в Совбезе РФ заявили, что Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины, так как это позволяет получать оборонные госзаказы на восстановление инфраструктуры страны. Именно поэтому Запад намерен «гнать на убой» украинцев.

#Украина #сша #ВПК США #Промышленность #конфликт на Украине #рост заказов
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