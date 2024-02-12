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В Совбезе заявили, что Западу выгодно разрушение Украины

Конфликт на Украине открыл перспективу многомиллиардных заказов для ВПК США и Англии.
Никита Черненко 2024-02-12 11:11:01
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины, так как после промышленные гиганты будут получать госзаказы на восстановление инфраструктуры страны. Такое мнение озвучил 1-й заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев в интервью изданию «Аргументы и факты».

По мнению члена СБ РФ, Запад намерен «гнать на убой» украинцев для достижения собственных целей по ослаблению России. При этом политик отметил, что мирные переговоры по украинскому конфликту сейчас невозможны из-за позиции официального Киева и лично Владимира Зеленского, указом запретившего переговоры с Россией.

«Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны», - счел Нургалиев.

О том, что Украина могла выйти на мирные договоренности с Россией в марте 2022 года, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, Киев мог бы с меньшими издержками достигнуть договоренностей в начале СВО, однако сейчас выход из ситуации будет тяжелее и для Запада, и для Украины.

#в стране и мире #Украина #Запад #Рашид Нургалиев #разрушение #выгода
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