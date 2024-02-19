Политолог Михайлов допустил крах всего сельского хозяйства ЕС из-за протестов

Ситуация с протестами фермеров неразрешима для властей Евросоюза, если они не пойдут навстречу требованиям аграриев. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Я думаю, что митинги продолжатся и дальше. Эта ситуация неразрешима для Евросоюза, если не пойти навстречу фермерам. Иначе само сельскохозяйственное производство может прекратить свое существование», - предупредил Михайлов.

Намеки западных лидеров на пророссийский характер протестов европейских аграриев в данной ситуации неуместны, уверен эксперт.

«Обвинения России в том, что она запустила эти митинги и они пророссийские, не имеют под собой оснований. Россию обвиняют всегда. Если что-то в ЕС не так, значит, виновата Россия. Они говорят, что поддерживают Украину, и не помогают своим фермерам. Но фермерам до политики все равно, им нужно кормить свои семьи», - отметил собеседник «Звезды».

На этом фоне тревожными выглядят заявления в Евросоюзе о запрете производства говядины и целого ряда сельскохозяйственных культур якобы из-за наносимого экологии вреда, сказал Михайлов.

Тем временем бунт европейских фермеров выходит за пределы ЕС. На Украине задумались об ответных мерах на блокировку поставок своего зерна в Польшу. Киев всерьез рассматривает варианты введения заградительных торговых мер в отношении Варшавы.